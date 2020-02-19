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19.02.2020 - 18:57 |

Eskişehirspor'da iki profesyonel imza

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor altyapısından iki futbolcuya profesyonel imza attırdı.

Eskişehirspor'da iki profesyonel imza

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Altyapı oyuncularımızdan Berkay Tanır ve Hamed Abiodun Sholaja bugün atılan imzalar ile profesyonel oldular.

Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesislerimizde Kulüp Başkanımız Mustafa Akgören ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile bir araya gelen 2000 doğumlu Hamed Abiodun ve 1999 doğumlu Berkay Tanır kendilerini 4,5 yıllığına Eskişehirsporlu yapan imzaları attılar.  

Oyuncularımıza takımımızla birlikte başarılı sezonlar dileriz.

Eskişehirsporda iki profesyonel imza

Skorer TV Özel | Serdar Sarıdağ
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