Eskişehirspor'da iki profesyonel imza

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Altyapı oyuncularımızdan Berkay Tanır ve Hamed Abiodun Sholaja bugün atılan imzalar ile profesyonel oldular.

Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesislerimizde Kulüp Başkanımız Mustafa Akgören ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile bir araya gelen 2000 doğumlu Hamed Abiodun ve 1999 doğumlu Berkay Tanır kendilerini 4,5 yıllığına Eskişehirsporlu yapan imzaları attılar.

Oyuncularımıza takımımızla birlikte başarılı sezonlar dileriz.