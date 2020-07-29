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29.07.2020 - 21:46 |

Eskişehirspor'da küme düşmenin kaldırılması sevinci

TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu için küme düşmenin kaldırılması sonrası Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mustafa Akgören duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eskişehirspor'da küme düşmenin kaldırılması sevinci
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Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mustafa Akgören, TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu için küme düşmenin kaldırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

Akgören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küme düşmenin kaldırılmasıyla mutluluk yaşadıklarını söyledi. 

Eskişehirspor'un bir alt ligi hiçbir zaman hak etmediğini anlatan Akgören, şöyle konuştu: 

"Mutluyum, Eskişehirspor bir alt ligi hak etmiyordu. İnşallah hak ettiğimiz Süper Lig'e kısa zamanda yükseliriz. Üzgünüm, Eskişehirspor ligde kalmaya bu şekilde hak etmiyordu. İnşallah, Allah bu günleri bize bir daha yaşatmaz. Daha sıkı çalışacağız. Gençlerimiz aslan gibi yetişiyor. Aslan gibi mücadele edecek çocuklarımız zaten var. İnşallah farklı şeyler düşünüyoruz. Gelecek sezonun çalışmalarına bu geceden itibaren başlayoruz. Eskişehir halkına ve camiasına daha farklı bir Eskişehirspor izlettirmeye çalışacağız." 

Siyah-kırmızılı takım, TFF 1. Lig'in 2019-2020 sezonunu 12 puanla sıralamanın sonunda tamamlamıştı.

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