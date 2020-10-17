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17.10.2020 - 12:56 |

Eskişehirspor'un son 5 sezonda 24 puanı silindi!

TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'un başı puan silme cezalarıyla dertte. Mali açıdan ciddi sıkıntılar içerisinde bulunan Eskişehirspor, son dönemde en çok puanı silinen takım oldu. İşte detaylar...

Eskişehirspor'un son 5 sezonda 24 puanı silindi!
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Türkiye futbolunun köşe taşlarından olan Eskişehirspor, mali olarak içine düştüğü zor günleri atlatmaya çalmışırken geçmiş yönetimlerin faturasını ödemeye devam ediyor.

TFF 1. Lig'de yer alan, transfer yasaklarıyla boğuşan, eski alacakları ödeyemediği için bir çok davayla karşı karşıya olan kulübün bir kez daha puanı silindi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Ankaraspor ile birlikte Eskişehirspor'un 3 puanını sildi. Böylece kulüp, 4 hafta geride kalan ligde -1 puana geriledi.

Pandemi sayesinde kurtuldu

Eskişehirspor son 5 yılda en çok puanı silinen ekip oldu. Kırmızı siyahlıların son 5 sezonda toplam 24 puanı silindi!

Söz konusu dönemde en çok puan geçen sezon silindi. Kulübün toplam 15 puanı silindi. Geçen sezonu 12 puanda bitiren Eskişehir, pandemi gerekçesiyle küme düşme kaldırılınca TFF 1. Lig'de devam edebildi.

Bu sezon da 4 maçta 2 beraberlik alan kulüp 16. sırada yer alıyor. Ancak puan silmenin de yansıtılmasından sonra -1 puana düşecek.

Hangi sezon, kaç puan silindi?
2020-21 Sezonu

ESKİŞEHİRSPOR -3
ANKARASPOR -3

2019-20 Sezonu

BURSASPOR -3
ANKARASPOR -3
ESKİŞEHİRSPOR -15

2018-19 Sezonu

BALIKESİRSPOR -6
KARDEMİR KARABÜKSPOR -3

2017-18 Sezonu

BALIKESİRSPOR -3
ESKİŞEHİRSPOR -3
MANİSASPOR -12
GAZİANTEPSPOR -9

2016-17 Sezonu

ESKİŞEHİRSPOR -3
ELAZIĞSPOR 6
YUKATEL DENİZLİSPOR -3
MANİSASPOR -3
ADANA DEMİRSPOR -3
MERSİN İDMANYURDU -3

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Eskişehirsporun son 5 sezonda 24 puanı silindi

 

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