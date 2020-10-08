08.10.2020 - 18:37 | | AA
EskiÅŸehirspor'un yeni teknik direktörü Ä°lhan Var oldu
EskiÅŸehirspor'da Mustafa Ã–zer'den boÅŸalan teknik direktÃ¶rlÃ¼k gÃ¶revine Ä°lhan Var getirildi.Â
TFF 1. Lig ekiplerinden EskiÅŸehirspor'da Mustafa Ã–zer'den boÅŸalan teknik direktÃ¶rlÃ¼k gÃ¶revine Ä°lhan Var getirildi.Â
KulÃ¼bÃ¼n internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde kulÃ¼p baÅŸkanÄ± Mustafa AkgÃ¶ren ve yÃ¶netim kurulu Ã¼yeleriyle bir araya gelen Var'la 2 yÄ±llÄ±k anlaÅŸma saÄŸlandÄ±.Â
Ä°lhan Var'Ä±n yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± Fahrettin Sayhan, Hasan Ã–zdemir, Mustafa Sert ve Hasan Tuncel'in yapacaÄŸÄ±, kaleci antrenÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ise Atalay KazancÄ±'nÄ±n Ã¼stleneceÄŸi aktarÄ±ldÄ±.
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