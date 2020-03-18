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18.03.2020 - 12:23 | | ANKARA (AA) -

Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Espanyol'da 6 futbolcuya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konuldu.

Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı

Kulüpten yapılan açıklamada, A Takım'da forma giyen 6 oyuncu ve bazı teknik ekip personelinde, virüse rastlandığı belirtildi.

Kovid-19'a yakalanan kişilerde hastalığın semptomlarının hafif derecede seyrettiği ve tedavilerine devam edildiği ifade edildi.

İspanya'da son olarak 11 bin 409 yeni tip koronovirüs vakası yaşanırken, 510 kişi hayatını kaybetti.

Espanyolda 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı

Corona virüs'e yakalandığı açıklanan Matuidi'nin en özel anlarını izliyoruz...

 

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