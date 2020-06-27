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27.06.2020 - 14:39 | | MADRİD (AA) -

Espanyol'da Rufete dönemi

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) son sırada bulunan Espanyol, teknik direktör Abelardo Fernandez'i görevden alıp yerine Francisco Joaquin Perez Rufete'yi getirdi.

Espanyol'da Rufete dönemi
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Espanyol Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Fernandez'in sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.

David Gallego ve Pablo Machin'den sonra bu sezon Espanyol takımında görev yapan üçüncü teknik direktör olan Fernandez, lig, Kral Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 17 maçta takımın başında olmuş ve 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet almıştı.

Espanyol, aynı zamanda kulübün sportif direktörü olan Rufete'nin sezon sonuna kadar teknik direktör olarak takımın başında maçlara çıkacağını duyurdu.

La Liga'nın 32. haftasında 28 Haziran'da oynanacak maçta, lig sonuncusu Espanyol sahasında lider Real Madrid'i ağırlayacak.

 

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