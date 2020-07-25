Eşref Hamamcıoğlu: Galatasaray'da erken seçim yok 

Galatasaray'ın temmuz ayı olağan divan toplantısı, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında videokonferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor. Toplantıda konuşan Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, kulübün sahipsiz olmadığını vurgulayarak, "Başkanımızın hastalığı ile başlayan olumsuz süreç, maalesef futbol takımımızın da içinde bulunduğu tüm branşlarda aşağı yukarı başarısız sonuçlar alınmasıyla üzüntümüzü artırarak devam ettirmektedir. Daha fazla dayanışma içerisinde olmamız gereken ve birbirimizi kucaklamamız gereken dönemde, özellikle mevcut yönetimin dağınık bir imaj vermesi, Galatasaray'ın sahipsiz olduğu algısı oluşturmaktadır. Her türlü rakiplerimizi cesaretlendiren bu durum tüm camiamızı üzmektedir. Pandemiden sonra başlayan spor müsabakaları sırasında futbol takımımızın uğradığı haksızlıkların, saha dışındaki rakiplerimizi cesaretlendirdiğini çok açıkça gördük. Galatasaray camiası dirençlidir, yenilikçidir. Ortak akılla kenetlenerek üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey yoktur. Galatasaray camiası ve kulübü asla sahipsiz değildir. Dışarıdan böyle algılansa bile bu algıyı hiçbirimizin izin vermesi mümkün değildir. Galatasaray camiası hep birlikte radikal karar almaktan çekinmemelidir. Her başarısızlıktan sonra sorumluluğu üstlenen kişilerin mutlaka bu sorumlulukları yerine getirip hesap verme zorunlulukları vardır. Camia bunu beklemektedir" dedi.

'ERKEN SEÇİM YOK'

Erken seçim iddialarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Hamacıoğlu, "Hepimizin bildiği gibi içinde bulunduğumuz süreçte erken seçim kararı yoktur. Dolayısıyla bu başkan adaylarının çeşitli iletişim kanallarını kullanarak sanki Galatasaray'da erken seçim konusu varmış gibi kendi adaylıklarını ön plana çıkarmaları, çeşitli kulis ve lobi çalışmalarında bulunmaları tasvip edilecek bir durum değildir. Bu, öncelikle camiamıza sonra kendilerine zarar vermektir. Bu tür girişimlerin içinde yönetim kurulundan arkadaşların da bulunduğuna inanmak istemiyorum. Mutlaka 'dur' dememiz lazım. Yönetim kurulu tarafından erken seçim kararı yoksa ki yok, çeşitli mecralarda yer almamasın özen gösterelim" ifadelerini kullandı.

'DİVAN KURULU, GALATASARAY'IN HAFIZASIDIR'

Divan kurulunun önemine dikkat çeken Başkan Eşref Hamamcıoğlu, "Maalesef bu konuları biz daha önce uyarmıştık. Yönetim kurulu arkadaşlarımızın geçmiş divan kurulu toplantılarını göz atmalarını özellikle rica ediyorum. Biz bu zor dönemlerde yönetim kurulumuza destek olmaya hazırız. Divan kurulu, Galatasaray'ın kütüphanesidir. Kurumsal hafızasıdır. Ben herhangi bir ego savaşına girmeden istişare edilmesi konusunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Divan kurulu bunun için vardır. Zor durumlarda gemiyi hep birlikte yüzdürüp, emin limana yanaştırmak hepimizin görevi. Şimdi dayanışma, kenetleme zamanıdır. Galatasarayımızın ortak akılla halledemeyeceği hiçbir sorun yoktur. Yeter ki birlikte hareket edelim" diye konuştu.

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