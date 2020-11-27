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27.11.2020 - 23:28 |

Estonya - Türkiye 0-4

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 9. maçında deplasmanda Estonya'yı 4-0 yendi.

Estonya - Türkiye 0-4
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A Milli Kadın Futbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 9. maçında deplasmanda Estonya'yı 4-0 yendi. 

Başkent Tallinn'deki Sportland Arena'da oynanan maçta ay-yıldızlı takımın gollerini 29. dakikada Ece Türkoğlu, 55. dakikada İlayda Civelek, 76. dakikada Gülbin Hız ve 81. dakikada Yağmur Uraz kaydetti.

Milli takım, Avrupa Şampiyonası Grup Elemelerindeki son maçında 1 Aralık’ta Rusya ile karşılaşacak. 

Ay-yıldızlı ekip, A Grubu'nda 9 maçta topladığı 5 puanla beşinci sırada bulunuyor.

Estonya - Türkiye 0-4

 

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