EURO 2020 12 değil 4 ülke

Koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelenen ve 2021 Haziran’da başlaması planlanan Avrupa Futbol Şampiyonası için UEFA’da çalışmalar sürüyor. Daily Mail’in özel haberinde UEFA’nın dev turnuvayı 12 ev sahibi ülke yerine 4 ev sahibi ülkeyle sınırlandırmak istediği yazıldı.

Bu 4 ülkenin İngiltere, Rusya, Portekiz, Almanya olacağını iddia edildi. Öte yandan Times’ın haberinde de Avrupa Futbol Şampiyonası için taraftar çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Grup maçlarında ülkelerdeki yerel seyircilerin ilk etapta geleceği, grup aşamasından sonra da salgının durumu ve aşının etkinliğine bakılarak diğer ülkelerden de taraftar alımının başlayacağı savunuldu.