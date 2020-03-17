EURO 2020 ne zaman? Hangi tarihlerde?

Corona virüsü nedeniyle birçok organizasyon iptal oldu. Bu organizasyonlara bugün bir yenisi daha eklendi. Avrupa Kulüpler Birliği'nin 'EURO 2020 ertelensin' talebi kabul edildi ve ileri bir tarihe alındı.

EURO 2020 NE ZAMAN? HANGİ TARİHLERDE?

Avrupa Şampiyonası, 11 Haziran 2021 - 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında oynanacak.