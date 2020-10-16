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16.10.2020 - 14:50 | | MADRİD (AA) -

EURO2020'de ev sahipliği yapacak ülke sayısı 1'e inebilir

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 yazına ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın yapılacağını ancak ev sahibi ülke sayısının bire indirilebileceğini söyledi.

EURO2020'de ev sahipliği yapacak ülke sayısı 1'e inebilir
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Ceferin, İspanya'da ücretli televizyon kanallarından Movistar Plus'a verdiği röportajda, "Avrupa Futbol Şampiyonası'nın organize edileceğinden eminiz ama sadece bir ülkeye inebilir." dedi.

Türkiye'nin A Grubu'nda yer aldığı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın normal şartlarda 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerinde 12 ülkede organize edilmesi öngörülüyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin geleceğiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Ceferin, "Geçen sezonki sistem Kovid-19 zorlamasıyla yapılsa da ilginçti. Kulüplerin geri dönüşü olumlu oldu. 8'li final, organizasyon takvimi açısından zor ama bir haftalık 4'lü final sadece büyük kentlerde organize edilse de büyük bir etkinlik olur. 4'lü final bir seçenek olabilir ama 2024 sonrasında." ifadelerini kullandı.

Kovid-19'un etkisiyle tüm kulüplerin, liglerin ve UEFA'nın ekonomik durumunun geride kalan yıllardaki kadar iyi olmadığını da kaydeden Ceferin, "Pandeminin en kısa sürede sona ermesi önemli. Eğer bu olmazsa futbol dahil tüm ekonomiler çok ciddi sorunlar yaşayacak. Sonuç tam bir felaket olabilir. Aşının çıkmasını umuyorum ve dua ediyorum." açıklamasında bulundu.

Ceferin, maçlarda statlara seyirci alınmasının sadece hükümetlerin izniyle gerçekleşebileceğini, UEFA'nın bu konuda hiçbir şey yapamayacağını söyledi.

Diğer yandan UEFA Başkanı, VAR uygulamasıyla ilgili bir soruya şu cevabı verdi:

"Avrupa şampiyonalarında çok iyi uygulandığını düşünüyorum ama ulusal liglerde çok sorun ve komik durumlar var. Benim açımdan maçta hangi pozisyonun elle oynama hangisinin olmadığını bilmek daha önemli. Bir santimetre bile ofsaytta olsan bu tekrar gözden geçirilebilir. Penaltı sırasında kaleci bir veya iki santimetre öne çıksa ne oluyor? Penaltıyı tekrarlatmak doğru mu? Bence tartışılması gereken çok şey var. VAR futbola yardım ediyor ama zarar da verebilir. Geri adım atılmayacak. VAR devam edecek ama iyileştirilmesi gereken çok şey var."

EURO2020de ev sahipliği yapacak ülke sayısı 1e inebilir

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