Euroleague için kritik tarih 25 Mayıs

Avrupa basketbolunun en üst düzey organizasyonu olan THY Euroleague için kritik karar bekleniyor. İspanya’da AS Gazetesi’nde yer alan haberde; 25 Mayıs tarihinin beklendiği bildirildi.

25 Mayıs’ta 11 A Lisanslı kulübün katılacağı bir telekonferansta sezonun geleceği için bir oylama yapılacak.

Eşitlik olursa CEO Jordi Bertomeu’ya oy hakkı doğacak, böylece karar verilecek. Eğer çoğunluk sağlanırsa 18 takımın sezonu nerede tamamlayacağına karar verilecek.

Euroleague, kulüplere tüm senaryoları, salon ve şehir opsiyonlarını sunacak. Şu anda Belgrad (Sırbistan), Atina (Yunanistan), Köln (Almanya) ve Kaunas (Litvanya) aday şehirler.

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