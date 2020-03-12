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12.03.2020 - 12:08 |

Euroleague ve EuroCup maçları corona virüs nedeniyle askıya alınıyor! Kulüplerle görüşme...

Euroleague ve EuroCup, corona virüs nedeniyle bütün maçların geçici olarak askıya alınması için kulüplerle görüşmelerin yapıldığı açıklandı. Kulüplerin kabul etmesiyle askıya alma kararı resmen açıklanacak.

Euroleague ve EuroCup maçları corona virüs nedeniyle askıya alınıyor! Kulüplerle görüşme...

Euroleague'den yapılan resmi açıklamaya göre tüm Euroleague ve Eurocup maçlarının corona virüs nedeniyle askıya alınmasının kulüpler görüşüldüğünü açıkladı. 

Kulüplerin de bu kararı kabul etmesiyle bütün maçların askıya alınması kararının bugün açıklanması bekleniyor.

Euroleague'in açıklama şu şekilde;

Euroleague ve EuroCup maçları corona virüs nedeniyle askıya alınıyor Kulüplerle görüşme...

 

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