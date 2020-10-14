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14.10.2020 - 13:12 |

EuroLeague, Zenit'i iki maçta da hükmen mağlup ilan etti!

EuroLeague yönetimi, koronavirüs nedeniyle maçlara çıkamayan Zenit'i 2 maçta hükmen mağlup ilan etti.

EuroLeague, Zenit'i iki maçta da hükmen mağlup ilan etti!
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THY EuroLeague Basketbol Disiplin Komitesi, 8 oyuncusu ile birlikte 4 antrenöründe koronavirüs tespit edilen Zenit St. Petersburg'un çıkamadığı Baskonia ve Valencia maçlarında hükmen mağlup sayılmasına karar verdi.

THY EuroLeague'den yapılan açıklama şöyle:

"EuroLeague Basketbol Disiplin Komitesi, Zenit St. Petersburg'u 13 Ekim'de oynaması gereken 3. haftadaki Baskonia ve 15 Ekim'de oynaması gereken 4. haftadaki Valencia maçlarında 20-0 hükmen mağlup ilan etmiştir.

Disiplin Komitesi, bu kararını koronavirüs nedeniyle ilan edilen 2020-21 EuroLeague Basketbol Özel Kuralları çerçevesinde vermiştir. Zenit St. Petersburg, koronavirüs testleri pozitif çıktığı için esame listesine 8 oyuncu yazamayacağını deklare etmiştir."

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EuroLeague, Zeniti iki maçta da hükmen mağlup ilan etti

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