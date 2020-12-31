Euroleague'de 17. haftanın MVP'si Wade Baldwin

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Baldwin, Münih ekibinin İspanya temsilcisi Barcelona'yı 90-77 yendiği mücadelede 41 verimlilik puanıyla oynayarak haftanın MVP'si unvanını elde etti.

Barcelona karşısında 29 sayı, 7 asist, 3 ribaunt, 2 top çalmalık performans sergileyen Baldwin, THY Avrupa Ligi kariyerinde ilk kez bu unvana layık görüldü.





