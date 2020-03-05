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05.03.2020 - 10:25 | | DHA

Ev hanımından Sivasspor'a şampiyonluk türküsü

Sivas'ta yaşayan ev hanımı Hülya Mızrak (40), Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor'a destek olmak için türkü besteledi. Mızrak'ın bestelediği 'Şampiyonluk geliyor' türküsü büyük beğeni topladı.

Ev hanımından Sivasspor'a şampiyonluk türküsü

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor'a destek olmak isteyen ve hobi olarak şiir yazıp, kahramanlık türküleri besteleyen ev hanımı Hülya Mızrak, Yiğidolar'a şampiyonluk yolunda destek olmak amacıyla türkü yaptı. 6 kıta, 30 mısradan oluşan türküye Şampiyonluk geliyor adını verdi. Şampiyonluk türküsü dinleyenler tarafından beğenildi.

"ŞAMPİYONLUK BEKLİYORUZ"

Genellikle şiir ve kahramanlık türküleri yazdığını söyleyen Hülya Mızrak, "Son zamanlarda kahramanlık türküleri yazmaya başladım. Sonra Sivassporun başarılarını görünce şampiyonluk türküsünü hak ettiğini düşündüm. Türkü besteleyip destek olmak istedim. Böyle başladım. Güzel de bir melodi çıktı. Ben elimden geldiğince Sivasspor'a destek olmak istedim. Şampiyon olacak diye bekliyoruz. Bestemiz 6 kıtadan oluşuyor. Normalde 4 kıtasını bir günde yazdım. Sonra da farklı dizeler aklıma geldi. Böyle bir beste ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

"Şampiyonluk geliyor" türküsünün sözleri ise şu şekilde:

Şahlandı da Anadolu kangalı 

Yıktı geçti tanımıyor engeli

Hazırlansın Zara, Ulaş, Kangal'ı 

Hele hele hele Yiğidolar geliyor 

Hele hele hele Sivasspor geliyor

 

Sevdalıyız kırmızıyla beyaza 

Aldırmayız kara kışa ayaza 

O kupayı alacağız bu yaza

Hele hele hele Yiğidolar geliyor 

Hele hele hele Sivasspor geliyor

 

Gardaşlara yapın Sivas köftesi 

Bu hafta da şampiyonluk haftası 

Çalınıyor davulların çiftesi

Hele bakın hele yiğidolar geliyor 

Hele bakın hele şampiyonluk geliyor

 

Çalsın gayri hakemlerin düdüğü 

Kapatılsın haksızlığın gediği

Olmayacak baronların dediği

Hele hele hele Yiğidolar geliyor 

Hele hele hele şampiyonluk geliyor

On bir yiğit bir de teknik direktör

Bu takımı mağlup etmek vallah zor

Sivas'ımı kimseler görmesin hor 

Hele hele hele şampiyonluk geliyor 

Hele bakın hele Sivasspor geliyor

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