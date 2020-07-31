Ev sahibi avantajlı!

Ascoli-Benevento 1

Serie B’nin şampiyonu Benevento, haftalar önce ilen ettiği şampiyonluğunun ardından formalite maçlarını, bugün deplasmanda çıkacağı Ascoli karşısında noktalayacak. Ascoli kümede kalma mücadelesi veriyor ve direkt düşmekten kurtulmuş olsa da, play-out potasından uzaklaşmış değil. An itibariyle ligde 14. sırada bulunan Ascoli, geçtiğimiz hafta Pisa deplasmanında aldığı mağlubiyetle işini garantilemenin uzağında kaldı. Ancak yine bu hafta kazanırlarsa, diğer maçların sonuçlarına bakmaksızın istediklerini elde edecekler.

Luzern-Zurich 2.5 üst

Belki de İsviçre’de bugün oynanacak en önemli maç. Luzern de, Zürich de beşincilik koltuğunu çok istiyorlar ve puanları eşit. İki takımı birbirinden ayıran tek şey Luzern’in averaj üstünlüğü. Konuk ekipte orta sahanın önemli isimlerinden Marco Schönbachler son maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle forma giyemeyecek. Zorlu maçta sonuçtan önce bol gol ilk tercih olarak kullanılmalı.