Evdeki büyük güç!

Şampiyonluk yarışının en güçlü takımlarından biri olan Trabzonspor’da iç sahadaki başarı dikkat çekiyor. Şu anda ligin zirvesinde olan Karadeniz ekibinin, evindeki karşılaşmalarındaki hücumsal anlamdaki etkinlik öne çıkıyor. Başta Sörloth-Nwakaeme ikilisi olmak üzere tüm takım taraftarı önünde daha iyi bir profil çiziyor. OPTA’nın hazırladığı rakamlarda da bu durum net olarak görülüyor.

Akyazı’da 14 maçta 9 galibiyeti olan Trabzonspor, özellikle 6-2 kazandığı Kayserispor maçında, 11 net pozisyonla en iyi iç saha performansını göstermişti.

Bu sezon ligde iç sahadaki 14 maçta 50 net gol pozisyonuna giren bordo-mavililer, bu alanda Fenerbahçe ile beraber ligin en iyisi konumuna da geldi.

Yine Süper Lig’de iç saha maçlarında rakip ceza sahasında 385 kez topla buluşan Trabzonsporlu futbolcular bu alanda da en iyi rakamları elde etti. Ayrıca

OPTA’nın hazırladığı gol beklentisi istatistiğinde de 32.82 ile iç sahada en yüksek gol beklentisi yaratan takımlardan biri Trabzonspor oldu.

Bordo-mavili takım Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’a karşı da evindeki 3 maçta 2 galibiyet alırken 1 beraberlik gördü.