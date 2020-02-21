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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Everton, Cenk Tosun'u satış listesine koydu! Milli yıldız için istene bonservis 23 milyon euro
21.02.2020 - 09:58 |

Everton, Cenk Tosun'u satış listesine koydu! Milli yıldız için istene bonservis 23 milyon euro

Everton, 2018 yılında Cenk Tosun'u Beşiktaş'tan 22 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Maviler, milli yıldızı sezon sonunda takımdan gönderme kararı aldı.

Everton, Cenk Tosun'u satış listesine koydu! Milli yıldız için istene bonservis 23 milyon euro
Ahmet Turna - Skorer Dış Haberler

Liverpool şehrinin en saygın internet sitelerinden olan Liverpool ECHO'nun haberine göre Everton, devre arasında Crystal Palace'a kiralanan Cenk Tosun için son kararını verdi. Buna göre milli yıldızın sezon sonunda takımdan gönderilmesine karar verildi. Everton, Beşiktaş'tan 2018 yılında 22 miloyn euro karşılığında transfer edilen Cenk Tosun için 23 milyon euro bonservis istiyor.

Marco Silva ve Carlo Ancelotti dönemlerinde neredeyse hiç forma şansı bulamayan ve Crystal Palace'a transferinin ardından sakatlık geçiren Cenk Tosun için Everton'a dönüş kapıları da tamamen kapandı. Milli yıldızın EURO 2020'de göstereceği performansa göre Avrupa'da kalıp kalmayacağı da şekillenecek.

Cenk Tosun bu sezon Everton ve Crystal Palace formalarıyla çıktığı toplam 11 karşılaşmada fileleri 2 kez havalandırdı.

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Everton, Cenk Tosunu satış listesine koydu Milli yıldız için istene bonservis 23 milyon euro

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