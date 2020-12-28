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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Everton - Manchester City maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi!
28.12.2020 - 18:58 |

Everton - Manchester City maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi!

Everton - Manchester City maçı konuk ekipteki birçok oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle ertelendi.

Everton - Manchester City maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi!
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İngiltere Premier Lig'de bugün oynanması planlanan Everton-Manchester City karşılaşması, konuk ekipte görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, geçen hafta 4 kişinin koronavirüse yakalandığı Manchester City Kulübünde, yeni pozitif vakalar tespit edildi. 

Ligin 16. haftasında bu akşam oynanması planlanan Everton-Manchester City karşılaşması tedbir amaçlı ertelendi. 

Manchester ekibinden yapılan açıklamada ise, testi pozitif çıkan isimlerin karantinaya alındığı ve kulübün antrenman tesislerinin kapatıldığı belirtildi.

Everton - Manchester City maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

 

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