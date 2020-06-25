Everton, Oumar Niasse ile sÃ¶zleÅŸme yenilemeyecek

Ä°ngiltere Premier Lig kulÃ¼bÃ¼ Everton, haziran ayÄ± sonunda 3 oyuncusuyla yollarÄ±nÄ± ayÄ±racaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, sÃ¶zleÅŸmeleri 30 Haziran'da bitecek Oumar Niasse, Cuco Martina ve Luke Garbutt ile yeni sÃ¶zleÅŸme yapÄ±lmayacaÄŸÄ± belirtildi.Â

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2013-2014 sezonunda Akhisarspor formasÄ± giyen 30 yaÅŸÄ±ndaki NijeryalÄ± forvet Niasse, Lokomotiv Moskova macerasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 2016'da transfer olduÄŸu Everton'da fazla forma ÅŸansÄ± bulamamÄ±ÅŸtÄ±.

Ã–te yandan, Leighton Baines'Ä±n sÃ¶zleÅŸmesinin sezon sonuna kadar uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve 35 yaÅŸÄ±ndaki tecrÃ¼beli sol beke bir yÄ±llÄ±k yeni sÃ¶zleÅŸme teklif edildiÄŸi kaydedildi.

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