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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Everton'da yıkım! Jean-Philippe Gbamin'in aşil tendonu koptu...
29.05.2020 - 09:47 |

Everton'da yıkım! Jean-Philippe Gbamin'in aşil tendonu koptu...

Premier Lig ekibi Everton'ın yıldız futbolcusu Jean-Philippe Gbamin'in antrenmanda aşil tendonu koptu. Talihsiz futbolcu 2020 senesi boyunca forma giyemeyecek.

Everton'da yıkım! Jean-Philippe Gbamin'in aşil tendonu koptu...
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 Emre Topaloğlu - Skorer Dış Haberler

Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un da forma giydiği Everton'da çok talihsiz bir sakatlık yaşandı.

Salı günü Finch Farm'da yapılan antrenmanda ayak tenisi oynanırken yıldız futbolcu Gbamin'in aşil tendonu koptu.

Talihsiz futbolcunun geçen yaz da bacağındaki dörtlü kasın ikisinde yırtılma oluşmuş ve ameliyat olmuştu. Sene boyunca sadece 2 kez forma giyebilen Gbamin şimdi de 2020 senesini kapattı.

Fil Dişili 24 yaşındaki yıldız geçen sene Mainz'dan 25 milyon pound karşılığında transfer edilmişti.

Evertonda yıkım Jean-Philippe Gbaminin aşil tendonu koptu...

 

 

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