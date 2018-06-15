Evin kralı

CELAL UMUT EREN - MAÇIN ÖYKÜSÜ

Rusya, taraftarı önünde tarihi bir gece yaşadı, Suudi Arabistan karşısında şov yaptı. İlk yarıda Gazinskiy ile Cheryshev rakip fileleri sarstı. İkinci yarıda da önce Dzyuba sonra Cheryshev bir kez daha sahne aldı, Golovin’in resitali ile açılış tamamlandı.

FIFA 2018 Dünya Kupası açılış maçında Ev sahibi Rusya, A Grubu mücadelesinde Suudi Arabistan’ı 5-0 yendi, 3 puan ile merhaba dedi. Rusya hocası Cherchesov’un 3’lü sistemle sahaya çıkması beklenirken 4-2-3-1 dizilimi uygulaması sonucu garanti altına almak istemesiydi.

Pizzi’li Suudi Arabistan da en zayıf halka olduğu kupadaki ilk maçına 4-1-4-1 gibi daha defansif bir düzenle çıktı.

Ancak hem tribün desteği hem de kadro kalitesi hemen kendini gösterdi. 5 ve 8’de savunmadaki kopuklukların Rusya’ya yarayacağı belliydi. 12’de de Zhirkov ile Golovin’in paslı kornerinde gelen ortada Gazinskiy çok rahat bir kafa golüyle 2018’in ilk ateşini yaktı: 1-0.

Savunma zaafiyeti

Artık oyun Rusya’ya döndü derken 20’de S.Arabistan’ın Dawsari ile iyi kullandığı sol kanattan gelen bir orta neredeyse ters bir vuruşa sebep olacaktı.

23’de Rusya’nın en önemli yıldızı Dzagoev’in beklenmedik sakatlığı adeta turnuvanın kader anlarından oldu.

Savunmada ciddi zaafları olan S.Arabistan, hücumda etkisiz olan Rusya’ya bile birçok şans verdi. 43’te yine defans arkasında oluşan boşlukta Smolov’un servisine fırlayan Golovin, soldan bindiren Cheryshev’i gördü ve bu sayede tabela 2-0’a geldi.

Kenar ortalarında sıkıntı yaşayan Rusya da 55’te sağdan gelen Suudi bek Burayk’ın ortasıyla bir anda kalesinde tehlike yaşadı.

Oyunun durağan olduğu anlarda 67’de sağdan ileri çıkan Zobnin ön çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Al Maiouf’u aşamadı.

Uzatmada iki gol

Psikolojik olarak da oyun olarak da skor olarak da üstün olan Rusya, 71’de farkı daha da açtı. Sağ taraftan savunması zayıf Suudi Arabistan’a karşı sahanın etkili isimlerinden Golovin’in ortasında oyuna daha yeni giren Dzyuba şık bir kafa vuruşu yaptı: 3-0.

90+1’de yine sahneye çıkan Cheryshev, şans eseri Dzagoev’in yerine girdiği maçta yıldızlaştı: 4-0. Ancak resitali bitmeyen Rusya’da Golovin, 2 asistle oynadığı günde 90-5’te frikikten de enfes bir gol atıp 5-0’ı imzaladı.

Yaşlı kurt Ignashevich

Rusya Milli Takımı’nın savunmasında bir isim dikkatleri çekti. CSKA Moskova takımının tecrübeli futbolcusu Sergey Ignashevich, maça ilk 11’de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. An itibarıyla 38 yaşında olan ve temmuzda 39 yaşına girecek olan Ignashevich’in savunmada yaptığı müdahaleler, tribünlerden büyük alkış aldı. Turnuva başlarken en zayıf noktası savunması olarak gösterilen ev sahibi ekip ilk maçı gol yemeden atlatırken, bunda defansın lideri rolündeki yaşlı futbolcunun büyük payı vardı.

Golovin’in gecesi

Rusya’nın 5-0’lık galibiyetinde öne çıkan oyuncusu Alexandr Golovin oldu. 12. dakikada Gazinskiy ile gelen ilk golün asistini yapan Golovin, 71. dakikada Dzyuba’nın fileleri bulan vuruşunda da gol pasını veren isimdi. Diğer golde de pozisyonun içinde olan ve hazırlayıcılarından bir tanesi olan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, uzatma dakikalarında skoru 5-0’a getiren golü de kaydederek, müthiş performansını adeta taçlandırmış oldu. Ülkesinde CSKA Moskova forması giyen oyuncu, ilk güne damga vuran isimdi.