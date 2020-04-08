Eyyam Nedir? Eyyam Yapmak Kısaca Ne Demektir? TDK'ya Göre Eyyamcılık Ne Anlama Gelir?

Çokluk anlamında kullanılan eyyam kelimesinin gününü gün eden kimse anlamı da vardır. Kelimenin bir diğer anlamı da kendi çıkarı uğruna güçlü olanları veyahut baskın olan düşünceyi destekleyen kimsedir.

Eyyam Yapmak Kısaca Ne Demektir?

Eyyam yapmak kelime grubu gününü gün etmek anlamını taşır. Genel olarak halk ağzında kullanılır. Bir şeyi ciddiye almayan ve kendi çıkarı için eğlenen kişiler için kullanılır. Genel olarak olumsuz bir çağrışımda bulunan eyyam kelimesi asıl anlamından uzaklaşarak kullanılmaktadır.

TDK'ya Göre Eyyamcılık Ne Anlama Gelir?

Türk Dil Kurumuna göre çokluk anlamı taşıyan eyyam kelimesi türetilebilir. Eyyamcılık sözcüğünün anlamı eyyamcı olma durumunu ifade eder. Kelime, ünlü ile başlayan bir ek aldığında sonundaki k harfi ğ’ye dönüşür.