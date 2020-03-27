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27.03.2020 - 12:39 |

Ezeli rakiplerden Galatasaray'a geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'a geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Ezeli rakiplerden Galatasaray'a geçmiş olsun mesajı

Dünyada birçok ülkeye ve Türkiye'de de etkisini gösteren koronavirüs salgınına Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da yakalandı. Günay sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklarken, ezeli rakipler Fenerbahçe ve Beşiktaş da geçmiş olsun mesajı yayımladı. Fenerbahçe verdiği mesajda, "Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay’a ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yapılacak tedavilerin ardından Yusuf Günay’ın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler almayı temenni ediyoruz" ifadelerini kullanırken, Beşiktaş ise, "Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay’ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Bir an evvel sağlığına kavuşmasını temenni ettiğimiz Yusuf Günay ile Galatasaray Spor Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" mesajını paylaştı.

Ezeli rakiplerden Galatasaraya geçmiş olsun mesajı

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