"F.Bahçe karşısında mağlubiyeti hak etmedik"

Fenerbahçe karşısında mağlubiyeti hak edecek bir oyun oymadıklarını belirten Rıza Çalımbay, "Kötü oynamadık, hakikaten iyi oynadık. Bir kere kesinlikle mağlubiyeti hak edecek bir oyun kesinlikle oynamadık. Bütün arkadaşlarımızı ellerinden gelen her şeyi yaptı ve çok iyi de mücadele ettik. Çok da pozisyon yakaladık. Ancak bunları değerlendiremedik. Son paslarda biraz dikkatli olabilseydik çok iyi bir şekilde ayrılacağımız bir maçtı. Sahada kazanmak için ne gerekiyorsa yaptık. Bizim adımıza en büyük etkenlerden biri taraftarlarımızdı. Mükemmel bir destek vardı. Hakikaten maç içerisindeyken beraberliğe üzülüyorduk. Bu maç beraber bitmesin, iyi bitirelim diye düşünüyorduk. Kafamızdaki oyun oydu. Maalesef girdiğimiz pozisyonları değerlendiremeyince sahadan mağlup ayrıldık. Üzüldük. Böyle bir maçı kaybettiğimiz için üzüldük. Oynadığımız oyunun karşılığı bence bu olmaması gerekiyordu. Ama bu önümüzdeki maçlar için de daha bir umut oldu" dedi.

"ZORLU MAÇLAR BİZİ BEKLİYOR"

Ligde zorlu bir fikstürün kendilerini beklediğini de ifade eden Rıza Çalımbay, "Bizim önümüzde yine zorlu bir periyot var. Kayserispor deplasman, arkasından Yeni Amasyaspor kupa maçı, arkasından DA Göztepe ve Beşiktaş maçları var. Bu 3 lig maçı ve 1 kupa maçını bizim mutlaka iyi bitirmemiz gerekiyor. Fenerbahçe maçı bizim için tabi ki çok önemliydi. Ama diğer maçlar da bizim için çok çok önemli. Bunların hepsini en iyi şekilde değerlendireceğiz. Şu andaki düşüncemiz o" diye konuştu.

"KAYSERİSPOR MAÇINA HAZIRIZ"

Kayserispor maçına da hazır olduklarını belirten Rıza Çalımbay, "Biz Kayserispor maçına hazırız. Bence ligde kolay maç yok. Bana göre bütün maçlar zor. Şu maçı biz garanti kazanırız denecek bir maç yok. Zaten lig kendini belli etti. Şu anda herkesin mağlubiyeti var. Mağlubiyeti olmayan takım yok. Onun için o maç bu maç diye ayrım diye bir şey yok. Kayserispor'da öyle. Çok iyi netice alan, kendi sahasında iyi oynayan bir takım. Her şeyin farkındayız. Biz de bu oynadığımız oyunun üstüne koymaz ve girdiğimiz pozisyonları değerlendiremezsek işimiz zor. Ama kendimize güveniyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yaparak istediğimiz sonuçla sahadan ayrılmak istiyoruz" dedi.