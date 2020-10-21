Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMotor Sporları Haberleri F1 pilotu Stroll koronavirüse yakalandığını duyurdu
21.10.2020 - 13:42 | | ANKARA (AA) -

F1 pilotu Stroll koronavirüse yakalandığını duyurdu

Formula 1 takımlarından Racing Point'in Kanadalı pilotu Lance Stroll, kendisini kötü hissettiği için yarışamadığı Almanya Grand Prix'sinin ardından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını öğrendiğini açıkladı.

F1 pilotu Stroll koronavirüse yakalandığını duyurdu
ABONE OL

Stroll, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, 9-11 Ekim tarihlerindeki yarış hafta sonu öncesi gerçekleştirilen Kovid-19 test sonucunun negatif çıktığı ve bunun üzerine Almanya'ya gittiği bilgisini vererek, "Cumartesi sabahı iyi hissetmediğim için padoğa girmedim. Yarışa katılacak durumda olmadığımdan pazar sabahı Almanya'yı terk ettim. Aynı akşam test yaptırdım ve ertesi gün sonucun pozitif çıktığını öğrendim. Haberi aldığımdan beri 10 gündür evde tecrit altındayım." ifadelerini kullandı.

19 Ekim Pazartesi günü yeniden test yaptırdığını ve sonucun negatif çıktığını aktaran 21 yaşındaki sürücü, "Şanslıyım ki hafif belirtilerle hastalığı atlattım. Harika hissediyorum ve Portekiz'de yarışmak için sabırsızlanıyorum." yorumunu yaptı.

Stroll'ün yerine Nico Hulkenberg sıralama turlarına katılmış ve yarışı 8. sırada tamamlamıştı.

Formula 1'de sezonun 12. yarışı, 25 Ekim'de Portekiz'de yapılacak.

F1 pilotu Stroll koronavirüse yakalandığını duyurdu

 

Mehmet Özdilek'ten Galatasaray sözleri | 'Yenmek istiyoruz'
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Indiana Pacers'ta Nate Bjorkgren dönemi
    Indiana Pacers'ta Nate Bjorkgren dönemi
  2. Mehmet Özdilek: Galatasaray’ı yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz
    Mehmet Özdilek: Galatasaray’ı yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz
  3. Los Angeles Clippers'ta Lue dönemi
    Los Angeles Clippers'ta Lue dönemi
  4. İstanbul Maratonu basın toplantısı yapıldı
    İstanbul Maratonu basın toplantısı yapıldı
  5. Danny Welbeck, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti!
    Danny Welbeck, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Federer ocak ayında kortlara dönmeyi planlıyor

Federer ocak ayında kortlara dönmeyi planlıyor

FIBA Şampiyonlar Ligi maçlarını ABD izleyecek

FIBA Şampiyonlar Ligi maçlarını ABD izleyecek

Günün En Çok Oynanan Maçları

Günün En Çok Oynanan Maçları

Sivasspor 11 yıl sonra Avrupa'da sahne alıyor

Sivasspor 11 yıl sonra Avrupa'da sahne alıyor

Sıradaki Haber