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27.09.2020 - 17:30 | | ANKARA (AA) -

F1 Rusya Grand Prix'sini Bottas kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. yarışı Rusya Grand Prix'sinde Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas birinci oldu.

F1 Rusya Grand Prix'sini Bottas kazandı
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Sezonun 10. mücadelesi, Rusya'nın Soçi kenti ile aynı adı taşıyan 5 bin 848 metrelik pistte 53 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa 3. sıradan başlayan Bottas, 1 saat 34 dakikalık derecesiyle bitiş çizgisini ilk sırada geçerek bu sezonki ikinci galibiyetini elde etti.

Red Bull ekibinin Hollandalı sürücüsü Max Verstappen liderin 7.7 saniye gerisinde ikinci oldu.

Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan ancak belirlenen alanın dışında kalkış antrenmanı yaptığı için 10 saniye ceza alan ve 11. sıraya gerileyen Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, takım arkadaşı Bottas'ın 22.7 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Kariyerinde 90 kez podyumun zirvesine çıkan Hamilton, 91 birincilikle en fazla yarış kazanan sürücü Michael Schumacher'in rekorunu egale etme fırsatını Rusya'da değerlendiremedi.

Formula 1'de sezonun 11. yarışı 11 Ekim'de Almanya'da yapılacak.

Rusya Grand Prix'sinin ardından oluşan pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 205 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 161

3. Max Verstappen (Hollanda): 128

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 65

5. Alexander Albon (Tayland): 64

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 366

2. Red Bull-Honda: 192

3. McLaren: 106

4. Racing Point: 104

5. Renault: 99

 

 

 

 

 

 

 

Muhabir : Abdulkadir KarakayaYayınlayan : Murat Keleş

27.09.2020 16:23:05

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