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08.09.2020 - 21:01 | | İSTANBUL (AA) -

F1 Türkiye Grand Prix'sinin saatleri belli oldu

Dokuz yıl sonra tekrardan Formula 1 takvimine eklenen Türkiye Grand Prix'sinin saatleri belli oldu.

F1 Türkiye Grand Prix'sinin saatleri belli oldu
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Formula 1'in internet sitesinde güncellenen takvime göre, 15 Kasım Pazar günü yapılacak yarış 13.10'da başlayacak.

Yarıştan 1 gün önce yapılacak sıralama turları ise 15.00-16-00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

Şampiyonanın bu sezonki 14. etabı, İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan 5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden düzenlenecek.

İlk olarak 2005'te Formula 1 takvimine dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 2011'e kadar yarışlara ev sahipliği yapmıştı.

Yedi yıl boyunca F1 takviminde yer alan İstanbul, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle revize edilen 2020 takvimine alınmıştı.

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