Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMotor Sporları Haberleri F1 yönetiminden koronavirüs önlemi
04.03.2020 - 15:00 |

F1 yönetiminden koronavirüs önlemi

Bahreyn, bu ayın ilerleyen saatlerinde küresel koronavirüs salgını sonrasında Formula 1 personeli için özel tedbirler almayı başladı.

F1 yönetiminden koronavirüs önlemi
Tolga Üsküplüoğlu / Skorer

BBC'de yer alan habere göre; Körfez devleti, Ferrari'nin evi olan İtalya da dahil olmak üzere salgınların en şiddetli olduğu ülkelerden gelen yolcular için 14 günlük bir karantina uygulama kararı aldı.

Ancak yetkililer, F1 personelinin kısıtlamaların etkisini sınırlaması için hızlandırılmış bir süreç planlıyorlar. F1 yönetimi, Vietnam'da da benzer bir düzenleme getirmeye çalışıyor.

Avustralya ve Bahreyn'den sonraki sezonun üçüncü yarışı olan güneydoğu Asya ülkesi, İtalya'dan gelen herkese 14 günlük bir karantina dönemi uyguladı.

Yetkililer F1 ile uygun bir anlaşmaya varamazlarsa bu durum yarışı etkileyebilir.

Formula 1 2020 Yarış Takvimi

1- Avustralya Grand Prix (15 Mart)
2- Bahreyn Grand Prix (22 Mart)
3- Vietnam Grand Prix (5 Nisan)
4- Çin Grand Prix (19 Nisan)
5- Hollanda Grand Prix (3 Mayıs)
6- İspanya Grand Prix (10 Mayıs)
7- Monaco Grand Prix (24 Mayıs)
8- Azerbaycan Grand Prix (7 Haziran)

 F1 yönetiminden koronavirüs önlemi

Senad Ok: ''Gelecek sezonda işler iyi gitmezse Ali Koç aday olmayabilir'
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gillette, ‘UEFA Şampiyonlar Ligi’nde’!...

Gillette, ‘UEFA Şampiyonlar Ligi’nde’!...

Keçiörengücü'nden TSK'ya 400 bin TL

Keçiörengücü'nden TSK'ya 400 bin TL

Shengelia, Malatya maçını işaret etti

Shengelia, Malatya maçını işaret etti

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu geri dönüyor

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu geri dönüyor

Sıradaki Haber