 F1 yönetiminden koronavirüs önlemi

BBC'de yer alan habere göre; Körfez devleti, Ferrari'nin evi olan İtalya da dahil olmak üzere salgınların en şiddetli olduğu ülkelerden gelen yolcular için 14 günlük bir karantina uygulama kararı aldı.

Ancak yetkililer, F1 personelinin kısıtlamaların etkisini sınırlaması için hızlandırılmış bir süreç planlıyorlar. F1 yönetimi, Vietnam'da da benzer bir düzenleme getirmeye çalışıyor.

Avustralya ve Bahreyn'den sonraki sezonun üçüncü yarışı olan güneydoğu Asya ülkesi, İtalya'dan gelen herkese 14 günlük bir karantina dönemi uyguladı.

Yetkililer F1 ile uygun bir anlaşmaya varamazlarsa bu durum yarışı etkileyebilir.

Formula 1 2020 Yarış Takvimi

1- Avustralya Grand Prix (15 Mart)

2- Bahreyn Grand Prix (22 Mart)

3- Vietnam Grand Prix (5 Nisan)

4- Çin Grand Prix (19 Nisan)

5- Hollanda Grand Prix (3 Mayıs)

6- İspanya Grand Prix (10 Mayıs)

7- Monaco Grand Prix (24 Mayıs)

8- Azerbaycan Grand Prix (7 Haziran)