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18.07.2020 - 18:53 | |  İSTANBUL (AA) -

F1'de Macaristan'da Hamilton en önde başlıyor

Formula 1'de sezonun üçüncü yarışı Macaristan Grand Prix'sinin sıralama turlarını, Mercedes pilotu Lewis Hamilton ilk sırada tamamladı.

F1'de Macaristan'da Hamilton en önde başlıyor
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2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü yarışı Macaristan Grand Prix'sine, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.

F1de Macaristanda Hamilton en önde başlıyor

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 4 bin 381 metrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında Hamilton, 1.13.447'lik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu. Hamilton, kariyerinde 90. kez pole pozisyonu kazanma başarısı gösterdi.

Fin Valtteri Bottas, takım arkadaşı Hamilton'ın 0.1 saniye gerisinde ikinciliği elde etti. Racing Point ekibinden Kanadalı Lance Stroll ise liderin 0.9 saniye ardından yarışa üçüncü sırada başlama hakkı kazandı.

Mart ayında Avustralya'da başlaması beklenen ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle organizatörlerin birçok yarış için erteleme ve iptal kararı aldığı Formula 1'de sezonun üçüncü yarışı, yarın TSİ 16.10'da koşulacak.

 

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