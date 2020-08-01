Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri FA Cup, Chelsea'yi 2-1 yenen Arsenal'in oldu!
01.08.2020 - 18:40 |

FA Cup, Chelsea'yi 2-1 yenen Arsenal'in oldu!

FA Cup (İngiltere Federasyon Kupası) finalinde Arsenal ezeli rakibi Chelsea'yi 2-1 yenerek kupayı müzesine götürdü. Aubemeyang 2 gole imza atarak takımını zafere taşıyan isim oldu.

FA Cup, Chelsea'yi 2-1 yenen Arsenal'in oldu!
ABONE OL

İngiltere'de FA Cup Arsenal'in...

Kırmızı-beyazlı ekip, 1-0 yenik duruma düştüğü finalde Chelsea'yi 2-1 yenerek kupaya uzandı.

Dev derbide Chelsea 5. dakikada Pulisic'le öne geçti: 1-0. 28'de Aubameyang penaltıdan attığı golle skora denge getirdi: 1-1. 67'de bir kez daha sahne alan usta golcü kaydettiği şık golle Arsenal'e kupayı getirdi: 2-1. 

Kovacic kırmızı kart gördü

Mavi-beyazlı ekipte Kovacic 73. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.  

 FA Cup, Chelseayi 2-1 yenen Arsenalin oldu

FA Cup, Chelseayi 2-1 yenen Arsenalin oldu

 

 

İLK 11'LER:

Chelsea: Caballero, James, Azpilicueta, Zouma, Rudiger, Alonso, Jorginho, Kovacic, Mount, Giroud, Pulisic

Arsenal: Martinez, Holding, David Luiz, Tierney, Bellerin, Xhaka, Ceballos, Maitland-Niles, Pepe, Lacazette, Aubameyang

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'de transferi bitirdi! İmza an meselesi...


 

 

    Burak Yılmaz: Yusuf ve Zeki kararımda etkili oldu
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika transfer haberleri | Galatasaray, Maicon'un satışını KAP'a bildirdi
      Son dakika transfer haberleri | Galatasaray, Maicon'un satışını KAP'a bildirdi
    2. Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da üçüncü oldu
      Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da üçüncü oldu
    3. Son dakika | Kaan Ayhan: İtalya'da yeni kulübümle birlikteyim
      Son dakika | Kaan Ayhan: İtalya'da yeni kulübümle birlikteyim
    4. Maicon'dan Galatasaray'a veda mesajı
      Maicon'dan Galatasaray'a veda mesajı
    5. FA Cup, Chelsea'yi 2-1 yenen Arsenal'in oldu!
      FA Cup, Chelsea'yi 2-1 yenen Arsenal'in oldu!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Malatya'da şampiyon olmuşcasına büyük coşku yaşandı

    Malatya'da şampiyon olmuşcasına büyük coşku yaşandı

    Arsenal'de Mesut Özil belirsizliği!

    Arsenal'de Mesut Özil belirsizliği!

    Formula 1'de Hamilton ilk sırada başlayacak

    Formula 1'de Hamilton ilk sırada başlayacak

    Taraftar grubu liderinden Lucescu'ya büyük tehdit!

    Taraftar grubu liderinden Lucescu'ya büyük tehdit!

    Sıradaki Haber