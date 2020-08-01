01.08.2020 - 18:40 |
FA Cup, Chelsea'yi 2-1 yenen Arsenal'in oldu!
FA Cup (İngiltere Federasyon Kupası) finalinde Arsenal ezeli rakibi Chelsea'yi 2-1 yenerek kupayı müzesine götürdü. Aubemeyang 2 gole imza atarak takımını zafere taşıyan isim oldu.
İngiltere'de FA Cup Arsenal'in...
Kırmızı-beyazlı ekip, 1-0 yenik duruma düştüğü finalde Chelsea'yi 2-1 yenerek kupaya uzandı.
Dev derbide Chelsea 5. dakikada Pulisic'le öne geçti: 1-0. 28'de Aubameyang penaltıdan attığı golle skora denge getirdi: 1-1. 67'de bir kez daha sahne alan usta golcü kaydettiği şık golle Arsenal'e kupayı getirdi: 2-1.
Kovacic kırmızı kart gördü
Mavi-beyazlı ekipte Kovacic 73. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
İLK 11'LER:
Chelsea: Caballero, James, Azpilicueta, Zouma, Rudiger, Alonso, Jorginho, Kovacic, Mount, Giroud, Pulisic
Arsenal: Martinez, Holding, David Luiz, Tierney, Bellerin, Xhaka, Ceballos, Maitland-Niles, Pepe, Lacazette, Aubameyang