Fabian Ernst: ‘Sergen Yalçın doğru bir isim’

ONUR DİNÇER

Bir dönem Beşiktaş forması giyen, ülkesi Almanya’da Beşiktaş Altyapı Okulu açan Fabian Ernst, siyah-beyazlıların Almanya şubesi oldu.

Beşiktaş ile iyi bir geçmişi bulunduğunu dile getiren Ernst, “Bu da bağımızı kuvvetlendirdi. Bir sürü Alman futbol okulu var ama Alman-Türk futbol okulu yoktu. Buradaki topluluğunun da buna ihtiyacı ve ilgisi var” diye konuştu.



Bu projeyi Beşiktaş’la yaptıkları için çok mutlu olduğunu da söyleyen Fabian Ernst, “Bu okullardan İstanbul’a göndereceğimiz birçok yetenekli genci Beşiktaş’a kazandırmayı umuyoruz” dileğinde bulundu.

Siyah-beyazlıların kadrosunda 2 ya da 3 genç oyuncunun forma şansı bulabilmesinin az olduğunu da söyleyen Beşiktaş’ın Almanya elçisi, “Bu kalite ile ilgili bir durum. Eğer iyi yetişmiş genç oyuncun varsa oynatmıyorsan bu çok akıllıca değil. Ama Süper Lig’de oynayabilecek oyuncun yoksa antrenörden sihir yapması beklenemez” yorumunu yaptı.



Sergen Yalçın’ın kulübün içinden biri olduğuna dikkat çeken Ernst şöyle devam etti: “Kulüple yaşayan biri Sergen. Bu yüzden doğru bir antrenör. Performansı henüz % 100 değil ama bu onun çalıştığı futbolcularla da alakalı bir durum. Zaman zaman Beşiktaş Hannnover taraftar grubu ile bir araya gelip Beşiktaş’ın maçlarını izlediğim oluyor. Bazen de kanallardan özetleri izleyerek maçları takip ediyorum.”