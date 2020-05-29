Fabian Ernst: Sergen’de Beşiktaş kanı var

Röportaj: Nergis Aşkın

2009 - 2012 yıllarında Beşiktaş'ta forma giyen ve bir de şampiyonluk sevinci yaşayan Fabian Ernst, Skorer'e çok samimi açıklamalarda bulundu.

Alman olan 40 yaşındaki eski futbolcu Beşiktaş günlerinden, kariyerine ve geleceğine dair Nergis Aşkın'a önemli açıklamalar yaptı.

İşte o röportaj;

Nergis Aşkın : Pandemi süreci hakkında neler söylersin ?

FABIAN ERNST : Tabii ki oldukça zor bir durum. Kişisel olarak benim için çok zor değildi ancak çocuklarımız için daha zor oldu. Çünkü arkadaşlarını ve büyüklerini ziyaret etmelerine izin vermediler. Ve şu an hala okula gidemiyorlar. Genel olarak şunu söylemeliyim, Almanya’da şu ana kadar durum kontrol altında.

Şu anda kariyerini nasıl devam ettiriyorsun ?

Aslında şu an bir çok şey yapıyorum. Danimarka’da ikinci ligde oynayan bir kulübün sahibiyim. Memleketimde yani Almanya’nın Hannover şehrinde ise FIA ( Futbol İnovasyon Akademisi ) isminde bir gençlik kulübü kurdum. Ve tabii ki şu an özellikle Almanya’da olmak üzere bir çok farklı şehirde Beşiktaş için futbol okulları kurmak üzereyim. Kamplar yapacağız, güzel olacak.

Beşiktaş taraftarı seni hala çok seviyor. O günleri özlüyor musun ?

Ben de onları çok seviyorum. Tabii ki o günleri çok özlüyorum. Beşiktaş’ı ve taraftarını unutmak mümkün değil.

Süper Lig’i takip ediyor musun ?

Eskiden düzenli bir şekilde takip ediyordum ancak şu an işlerimden dolayı sadece Beşiktaş’ı ve büyük maçları takip ediyorum.

Beşiktaş’ın teknik direktörü Sergen Yalçın için neler söylersin ?

Kendisiyle yüz yüze tanışma fırsatım olmadı. Ancak onu izlemiştim ve elbette harika bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Teknik direktör olarak tecrübesi de var. Fakat size en önemlisini söylemek isterim ki Sergen’de Beşiktaş kanı var. Başarılı olacağını düşünüyorum.

Futbol oynarken en çok zevk aldığın 3 futbolcu kimdi ?

Kesinlikle Guti , Quaresma ve Simao

Peki Süper Lig’de seni en çok zorlayan futbolcu kim oldu ?

Benim zamanım boyunca Fenerbahçe’den Alex’e karşı oynamak çok zordu. Çünkü Alex çok zeki bir futbolcuydu.

Kariyerinin en unutamadığın anı hangisi ?

Hem Süper Lig hem Türkiye Kupası’nı kazanmıştık. Çift kupaya sahip olmuştuk yani o sezon. Onu unutamam. Hatta kutlamaları taraftarlarımızla birlikte yapmıştık. Çok mutlu olmuştum.

Türkiye’ye dönmek ve Beşiktaş’ta çalışmak ister misin ?

Türkiye’ye düzenli olarak geliyorum. Ve bahsettiğim gibi Beşiktaş ailesi için tekrar çalışmak üzereyim. Bundan gurur duyuyorum .

Bir gün sana başka büyük bir kulüpten teklif gelirse, kabul eder misin ?

Tek bir cümle söylemek isterim size. ‘ Fabian Ernst sadece Beşiktaş’a aittir. ‘