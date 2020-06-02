Fabian Ernst’e ‘bahis’ faturası

İRFAN KURTULMUŞ

Danimarka’da 2. lig kulübü Naestved’in sahiplerinden olan Beşiktaş’ın eski Alman futbolcusu Fabian Ernst’e geçtiğimiz aylarda kendi ekibinin galibiyetiyle, başka maçlara bahis oynamaktan dolayı şike suçlamasıyla ceza verildi. Hakkındaki soruşturma tamamlanan Ernst, Danimarka Sporlar Federasyonu Şike Sekreterliği tarafından 10 bin kron paranın yanı sıra 2 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı. Naestved genel direktörü Peter Nielsen, bahisle ilgili dosyadaki ismin Ernst olduğunu doğruladı.

Atlético Nacional Taraftarlarının Yarattığı Harika Atmosfer