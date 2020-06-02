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HaberlerBeşiktaş Haberleri Fabian Ernst’e ‘bahis’ faturası
02.06.2020 - 07:00 |

Fabian Ernst’e ‘bahis’ faturası

Beşiktaş’ın eski Alman futbolcusu Fabian Ernst’e kendi ekibinin galibiyetiyle, başka maçlara bahis oynamaktan dolayı şike suçlamasıyla ceza verildi

Fabian Ernst’e ‘bahis’ faturası
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Danimarka’da 2. lig kulübü Naestved’in sahiplerinden olan Beşiktaş’ın eski Alman futbolcusu Fabian Ernst’e geçtiğimiz aylarda kendi ekibinin galibiyetiyle, başka maçlara bahis oynamaktan dolayı şike suçlamasıyla ceza verildi. Hakkındaki soruşturma tamamlanan Ernst, Danimarka Sporlar Federasyonu Şike Sekreterliği tarafından 10 bin kron paranın yanı sıra 2 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı. Naestved genel direktörü Peter Nielsen, bahisle ilgili dosyadaki ismin Ernst olduğunu doğruladı. 

Fabian Ernst’e ‘bahis’ faturası

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