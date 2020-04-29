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29.04.2020 - 19:33 |

Fabregas'Ä±n 95 yaÅŸÄ±ndaki büyük büyükannesi koronavirüsü yendi!

Monaco'da forma giyen Cesc Fabregas'Ä±n 95 yaÅŸÄ±ndaki bÃ¼yÃ¼k bÃ¼yÃ¼kannesi koronavirÃ¼s hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± atlattÄ±.Â

FransÄ±z ekibi Monaco'da forma giyen Cesc Fabregas'Ä±n 95 yaÅŸÄ±ndaki bÃ¼yÃ¼k bÃ¼yÃ¼kannesi yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± atlattÄ±.Â 

Ä°spanyol futbolcu, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bÃ¼yÃ¼k bÃ¼yÃ¼kannesine yapÄ±lan son koronavirÃ¼s testinin negatif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â 

BÃ¼yÃ¼k bÃ¼yÃ¼kannesini "sÃ¼per kahraman" olarak niteleyen Fabregas, "95 yaÅŸÄ±nda koronavirÃ¼sÃ¼ yendi. Tabii ki bizim iÃ§in hayatlarÄ±nÄ± feda eden hemÅŸire ve doktorlarÄ±n yardÄ±mÄ± olmadan baÅŸaramazdÄ±. Hepsine teÅŸekkÃ¼r ediyorum." ifadelerini kullandÄ±.

FabregasÄ±n 95 yaÅŸÄ±ndaki bÃ¼yÃ¼k bÃ¼yÃ¼kannesi koronavirÃ¼sÃ¼ yendi

FabregasÄ±n 95 yaÅŸÄ±ndaki bÃ¼yÃ¼k bÃ¼yÃ¼kannesi koronavirÃ¼sÃ¼ yendi

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