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HaberlerBeşiktaş Haberleri Fabrice N'Sakala: Bir kartal gibi olmalıyız
26.08.2020 - 21:00 | | İHA

Fabrice N'Sakala: Bir kartal gibi olmalıyız

PAOK deplasmanında 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta en çok eleştirilen isimlerden olan N'Sakala, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. N'Sakala, "Bir kartal gibi olmalıyız" dedi.

Fabrice N'Sakala: Bir kartal gibi olmalıyız
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Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme mücadelesinde PAOK'a deplasmanda 3-1 mağlup olarak elenen Beşiktaş'ta eleştirilerin hedefindeki isimlerden olan yeni transfer N'Sakala, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Eleştirilerin doğru olduğunu ifade eden 30 yaşındaki futbolcu, "Dünkü maç için tüm taraftarlara katılıyorum. Böyle oynayamayız ve Beşiktaş'ın oyuncusu gibi davranamayız. Tüm eleştirileri kabul ediyorum ve üstesinden gelmeye, bu eleştirilerle başa çıkmaya hazırım. Halen uyum sürecindeyim ve her şeyin öneminin farkındayım. Daha çok çalışmalı ve bir kartal gibi olmalıyız" ifadelerini kullandı.

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Fabrice NSakala: Bir kartal gibi olmalıyız

Maç Özeti: PAOK FC 3-1 Beşiktaş JK

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