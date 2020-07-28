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28.07.2020 - 10:55 |

Fabrice N'Sakala'dan takım arkadaşlarına veda

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı iddia edilen Alanyasporlu Fabrice N'Sakala takım arkadaşlarına veda etti.

Fabrice N'Sakala'dan takım arkadaşlarına veda
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Uzun zamandır Beşiktaş'ın gündeminde olan Fabrice N'Sakala son maçı öncesi takım arkadaşlarına veda etti.

Ayrılığı Instagram'dan duyuran N'Sakala, hikayede video paylaşarak takım arkadaşlarına  'Birlikte oynayacağımız son maçımız. Beni özleyecek misiniz?' diye tek tek sordu.

Beşiktaş'a transferi artık kesin olan N'Sakala'nın önümüzdeki günlerde resmen açıklanması bekleniyor.

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