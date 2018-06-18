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18.06.2018 - 07:59 |

Fabrikadan izin aldı, Messi'ye adım attırmadı!

2018 Dünya Kupası'nda ilginç yaşam hikayeleri dikkat çekiyor. Arjantinli Messi'yi başarıyla savunan 33 yaşındaki Saevarsson'un İzlanda'da lav tuzu paketleme işinde çalıştığı ortaya çıktı.

Fabrikadan izin aldı, Messi'ye adım attırmadı!
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Arjantin ile 1-1 berabere kalan İzlanda'nın başarısında 33 yaşındaki savunmacı Birkir Mer Saevarsson'un payı büyüktü. Değeri 100 milyonlarca euro olan Lionel Messi ve Angel Di Maria'ya adım attırmayan 33 yaşındaki defans oyuncusunun diğer mesleği ise alışılanın dışında.

Rusya'ya gelebilmek için çalıştığı fabrikadan izin alan Saevarsson, lav tuzu paketleme işinde çalışıyor.

Fabrikadan izin aldı, Messiye adım attırmadı

DÜNYA KUPASI'NDAN NORMAL

Birkin Mer Saevarsson, "Benim bir fabrikada işçi olarak çalışmam Dünya Kupası finallerine gitmemizden çok daha normal" dedi.

Bu arada İzlanda'da Lionel Messi'nin penaltısını kurtaran kaleci Halldorsson ise ülkesinde tanınmış belgesel, klip ve reklam yönetmeni. 34 yaşındaki file bekçisi son olarak Coca-Cola'nın, Dünya Kupası için hazırladığı reklam filmini çekti. (AMK Gazetesi)

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