Falcao: Ben bu maçlarda oynamak için geldim

İdmanlarda yedek takımda oynayan Kolombiyalı tecrübeli hocayla 45 dakika süren bir görüşme yaptı. Falcao'nun, "Görüşünüze her zaman saygılıyım, Ancak ben bu maçları oynamak için buraya geldim. Sizden derbide şans istiyorum" dediği öğrenildi.

Ben bu maçlarda oynamak için geldim

Falcao Terim'den ilk 11'de oynamak istediğini söyledi. İdmanlarda yedek takımda oynayan Kolombiyalı tecrübeli hocayla 45 dakika süren bir görüşme yaptı.

SİZDEN ŞANS İSTİYORUM

Falcao'nun, "Görüşünüze her zaman saygılıyım, Ancak ben bu maçları oynamak için buraya geldim. Sizden derbide şans istiyorum" dediği öğrenildi.

KADIKÖY'DEN ŞEN DÖNECEĞİZ

Muslera, F.Bahçe maçının önemini bildiğini ifade ederek, "Kadıköy'den şen döneceğiz" diye konuştu.