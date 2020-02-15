Falcao, Fenerbahçe derbisine ısınacak!

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Galatasaray’ın Radamel Falcao planı belli oldu.



Konyaspor maçında arka adalesinden sakatlanan ve önceki gün takımla beraber antrenmanlara başlayan yıldız golcü yarınki Malatya karşılaşmanın kadrosunda yer alacak. Kolombiyalı futbolcunun yarınki maçta 30 dakika sahada tutulacağı ve böylece Fenerbahçe maçı öncesi bir anlamda test edileceği öğrenildi. Falcao’nun sakatlığı tam olarak geçse de, fiziksel henüz bazı sıkıntıları olduğu ve ancak derbiye kadar sorunsuz olacağı belirtildi.

Teknik direktör Fatih Terim’in Malatya karşısında maça Adem Büyük ile başlanacağı, son yarım saat Radamel Falcao’ya forma vermeyi planladığı bildirildi.

Üst üste gelen sakatlıklar nedeniyle moralsiz olan Radamel Falcao’nun da Fenerbahçe maçına özel bir motivasyonla hazırlandığı öğrenildi. Galatasaray için çok önemli olan Kadıköy’deki derbide forma giymek isteyen golcünün Malatya karşısında son durumunun görüleceği ve buna göre özel bir program uygulanıp uygulanmayacağına karar verileceği belirtildi.



Bu sezon Süper Lig’de 9 müsabakada forma giyen Falcao, 5 gol atma başarısını gösterdi. 589 dakika sahada kalan Kolombiyalı futbolcu, Türkiye Kupası’nda üç karşılaşmada oynayıp, bir de gol buldu.