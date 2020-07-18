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18.07.2020 - 21:51 | | İHA

Falcao, Muslera ve Luyindama tribünde

Galatasaray'da Fernando Muslera, Radamel Falcao ve Christian Luyindama, Göztepe müsabakasını tribünden takip etti.

Falcao, Muslera ve Luyindama tribünde
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Süper Lig'in 33. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Göztepe ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da Fernando Muslera, Florin Andone, Mario Lemina ve Radamel Falcao sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almazken, Christian Luyindama'nın da sezonu kapattığı için lisansı çıkarılmamıştı. Bu futbolculardan Muslera, Falcao ve Luyindama, Göztepe maçında takımını yalnız bırakmadı. Bu 3 futbolcu mücadeleyi yedek kulübesinin arkasında yer alan tribünden takip etti.

Falcao, Muslera ve Luyindama tribünde

Fernando Muslera: Bir Galatasaray ve Süper Lig Efsanesi

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