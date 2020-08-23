Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Falcao’dan Arda Turan yorumu: Takıma çok katkısı olacak
23.08.2020 - 11:19 |

Falcao’dan Arda Turan yorumu: Takıma çok katkısı olacak

Atletico Madrid’de Arda Turan ile uyumlu bir birliktelikleri olduğunu hatırlatan Radamel Falcao, Galatasaray’da da iyi işlere imza atacaklarını belirtti “Çok güzel iki yıl geçirdik. Oyun şekli bana çok uygun. Takıma çok katkısı olacak” dedi.

ABONE OL
Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao, sezon öncesi süren hazırlıkları değerlendirdi, yeni sezona dair hedeflerden bahsetti. Volvocarco instagram canlı yayınında Carlos Montoya’ya açıklamalarda bulunan Kolombiyalı forvet, Arda Turan’ın sarı-kırmızılı ekibe transferi hakkındaki düşüncelerini de açıkladı.

‘Galatasaray’a gelmesinden çok mutlu oldum’

Falcao “Arda Turan’ın Galatasaray’a gelmesinden çok mutlu oldum. Atletico Madrid’de çok güzel iki yıl geçirdik birlikte. Onun oyun şekli bana çok uygun. Kendine has bir stili var ve herkese yardımı dokunacak, takıma çok katkısı olacak” dedi.

Falcao’dan Arda Turan yorumu: Takıma çok katkısı olacak

‘Bu sezon büyük heyecanla çalışacağız’

Takımın hazırlıklarını değerlendiren Kolombiyalı santrfor “Bugünlerde antrenman temposu sıklaştı. Sezon öncesi çalışmalar her zaman zordur çünkü çok efor ister. Bu sezon daha iyi bir performans sergilemek ve hedeflere ulaşmak için hep büyük bir heyecanla çalışacağız” diye konuştu.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Transfer haberleri | Galatasaray'dan transferde dev operasyon! Dünya yıldızı ikna aşamasında...

‘Fizik çalışıyor ve koşuyorum’

Karantina dönemindeki bireysel antrenmanlarını da anlatan Falcao şöyle konuştu: “Fitness salonunda çalıştım. Bu dönemi kendim açısından bir fırsata çevirerek, fiziksel gelişim için çalışmalar gerçekleştirdim. Mümkün olduğunca fit kalmaya gayret ettim. Burada bir saha var, o yüzden koşma fırsatım da oldu. O süreci bu şekilde geçirdim”.

‘TV konusunda aynı fikirde olacağız’

Üç kız çocuğu bulunan ve eşi ilk erkek çocuklarına hamile olan 34 yaşındaki futbolcu “Çok heyecanlıyız. Sadece birkaç hafta kaldı, bu da bizde biraz anksiyeteye neden oluyor. Bebek doğduğunda her şey hazır olacak. Bir erkek çocuğumuz olacak olmasından dolayı çok mutluyuz. Televizyonda ne olacağıyla ilgili benimle aynı fikirde olan birisi olacak” ifadelerini kullandı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Transfer haberleri | Fenerbahçe'den çifte bomba! Golcü ve stoper...

Falcao’dan Arda Turan yorumu: Takıma çok katkısı olacak

Falcao’dan Arda Turan yorumu: Takıma çok katkısı olacak

    Diletta Leotta'nın jet ski keyfi! Yunus balıklarıyla...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Falcao’dan Arda Turan yorumu: Takıma çok katkısı olacak
      Falcao’dan Arda Turan yorumu: Takıma çok katkısı olacak
    2. Lukas Podolski'den Fenerbahçe sözleri: Asla gitmezdim!
      Lukas Podolski'den Fenerbahçe sözleri: Asla gitmezdim!
    3. Transfer haberleri | Beşiktaş'a Omar Niasse teklifi
      Transfer haberleri | Beşiktaş'a Omar Niasse teklifi
    4. Transfer haberleri | Göztepe'nin hedefi Yunus Akgün!
      Transfer haberleri | Göztepe'nin hedefi Yunus Akgün!
    5. Rıza Çalımbay: 21 takım çok zor olacak, nasıl yapacaklar anlayamıyorum
      Rıza Çalımbay: 21 takım çok zor olacak, nasıl yapacaklar anlayamıyorum



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Transfer haberleri | Trabzonspor'dan Gustavo Scarpa sürprizi

    Transfer haberleri | Trabzonspor'dan Gustavo Scarpa sürprizi

    Transfer haberleri | Fenerbahçe, Mandzukic ile görüşüyor!

    Transfer haberleri | Fenerbahçe, Mandzukic ile görüşüyor!

    Dışişleri sahaya indi!

    Dışişleri sahaya indi!

    Kuzu’nun UEFA çıkışı kızdırdı

    Kuzu’nun UEFA çıkışı kızdırdı

    Sıradaki Haber