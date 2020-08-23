Falcao’dan Arda Turan yorumu: Takıma çok katkısı olacak

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao, sezon öncesi süren hazırlıkları değerlendirdi, yeni sezona dair hedeflerden bahsetti. Volvocarco instagram canlı yayınında Carlos Montoya’ya açıklamalarda bulunan Kolombiyalı forvet, Arda Turan’ın sarı-kırmızılı ekibe transferi hakkındaki düşüncelerini de açıkladı.

‘Galatasaray’a gelmesinden çok mutlu oldum’

Falcao “Arda Turan’ın Galatasaray’a gelmesinden çok mutlu oldum. Atletico Madrid’de çok güzel iki yıl geçirdik birlikte. Onun oyun şekli bana çok uygun. Kendine has bir stili var ve herkese yardımı dokunacak, takıma çok katkısı olacak” dedi.

‘Bu sezon büyük heyecanla çalışacağız’

Takımın hazırlıklarını değerlendiren Kolombiyalı santrfor “Bugünlerde antrenman temposu sıklaştı. Sezon öncesi çalışmalar her zaman zordur çünkü çok efor ister. Bu sezon daha iyi bir performans sergilemek ve hedeflere ulaşmak için hep büyük bir heyecanla çalışacağız” diye konuştu.

‘Fizik çalışıyor ve koşuyorum’

Karantina dönemindeki bireysel antrenmanlarını da anlatan Falcao şöyle konuştu: “Fitness salonunda çalıştım. Bu dönemi kendim açısından bir fırsata çevirerek, fiziksel gelişim için çalışmalar gerçekleştirdim. Mümkün olduğunca fit kalmaya gayret ettim. Burada bir saha var, o yüzden koşma fırsatım da oldu. O süreci bu şekilde geçirdim”.

‘TV konusunda aynı fikirde olacağız’

Üç kız çocuğu bulunan ve eşi ilk erkek çocuklarına hamile olan 34 yaşındaki futbolcu “Çok heyecanlıyız. Sadece birkaç hafta kaldı, bu da bizde biraz anksiyeteye neden oluyor. Bebek doğduğunda her şey hazır olacak. Bir erkek çocuğumuz olacak olmasından dolayı çok mutluyuz. Televizyonda ne olacağıyla ilgili benimle aynı fikirde olan birisi olacak” ifadelerini kullandı.