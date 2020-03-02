Falcao'dan itiraf: Yaşananlar bizi çok üzdü

Galatasaray’da Falcao kendini buldu, Gençlerbirliği karşılaşmasında iki gol birden atarak takımını farka taşıdı.

Kolombiyalı golcü, böylece oynadığı son 6 maçında 7 gole ulaşmış oldu. Karşılaşma sonrasında İdlib’de kaybettiğimiz şehitlerle söze başlayan Falcao, “Maç öncesi yaşananlar bizi çok üzdü ve etkiledi. O yüzden bütün şehit ailelerine başsağlığı dilemek istiyorum” dedi.Sarı-kırmızılıların skorer ismi sözlerine şöyle devam etti: “Kendi sahamızda oynadığımız ve kazanmak istediğimiz bir maçtı. Hem bireysel olarak hem takım olarak maçın başından sonuna dek çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Maçı kazanmayı fazlasıyla hak ettik. Şükürler olsun ki sahadan 3 puanla ayrılıyoruz.” Ailesinin de ayrılan locadan maçı izlemesinin kendisine güç verdiğini dile getiren Falcao, “Ailemin desteği benim için çok önemli. Nereye gidersem benimle beraberler, desteklerini esirgemiyorlar. Onların desteği beni güçlü kılıyor. Attığım gollerle onları mutlu ettiğim için ayrıca mutluyum” diye konuştu.

Saracchi: Çok üzgünüz

Cim-Bom’un Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, yaşanan üzüntü verici olayların maçın önüne geçtiğini söyledi, “Ne kadar yabancı olsak da olayları medyadan takip ediyoruz. Bütün acınızı paylaşıyoruz. Çok üzgün olduğumuzu söyleyebiliriz” dedi.Galatasaraylı futbolcu, “Derbide gelen güzel bir galibiyet var. Sonrasında seyircimizin önüne çıktık. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Bence gösterdiğimiz performansla bu zor maçı kolaylaştırdık” diye konuştu.4 hafta oynamamanın bir futbolcu için kolay olmadığını ifade eden Saracchi, “Şu an için fizik olarak iyi durumda olduğumu söyleyebilirim. Oynadıkça, forma şansı buldukça, takımımla birlikte daha fazla maça çıktıkça, bu adaptasyon süreci daha da hızlı şekilde tamamlanacaktır” yorumunu yaptı.