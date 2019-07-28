'Farklı bir Furkan olacak'

NBA’de geride bıraktığımız sezonda zaman zaman iyi performanslarını izlediğimiz ama sakatlıklar nedeniyle beklentileri tam olarak karşılayamayan Furkan Korkmaz, Fenerbahçe Beko, Real Madrid gibi Euroleague devlerinin tekliflerine rağmen NBA’de kalmayı seçti ve takımı Philadelphia 76’ers ile 2 yıllık kontrat imzaladı. Ardından hemen Milli Takım’ın Slovenya kampına katılan 22 yaşındaki yıldız, ayağının tozuyla MİLLİYET’e özel açıklamalar yaptı.

Philadelphia ile devam etmesinin sürpriz olarak kabul edildiğini söylediğimiz Furkan, “Benim için sürpriz olmadı desem yalan olur. Bu dönemde iletişimde olduğumuz takımlar farklıydı. Ama Philadelphia’nın hedefleri, sistemi, beni tanımaları, beni alternatif görmeleri mutluluk verici. Demek ki güzel bir izlemim bırakmışım ki, beni yeniden takıma davet ettiler” dedi.

‘Daha fazla şans’

Fenerbahçe Beko ve Real Madrid gibi Avrupa devlerinin tekliflerini kabul etmesi durumunda maddi anlamda daha iyi kontratlar alabileceğini hatırlattığımız Furkan, “Ben NBA’de oynayabildiğimi gördüm. Doğru zamanda doğru yerde o fırsatın gelmesi önemli. NBA’de rüzgârı arkanıza aldığınız zaman gerçekten bütün kapılar size açılıyor. Bu bazen 3, bazen 5 maçta oluyor. Bu sene de takımda kalmayı istememin nedeni, geçen seneye göre kendime daha fazla şanslı gördüm. Avrupa’nın kapılarının bana her zaman açık olacağını düşünüyorum. Ama öncelikle NBA’deki hedeflerime ulaşmayı seçtim” ifadelerini kullandı.

Kendisine istatistik hedefleri ve sınırlamalar koymadığını ifade eden yıldız oyuncu, “Benim basketbolumda o gün neye ihtiyaç varsa çıkıp elimden geleni yapıyorum. Amacım bütün sene rotasyonda olmak. Çünkü bu sene benim için önemli. Belki bunu her sene söylüyorum ama gerçekten bu yıla bir dönüm noktası olarak bakıyorum. İnsanlara, NBA’de domine edecek kadar oynayabileceğimi de göstermek lazım” diye konuştu.

Oyun içinde kısa sürelerde skorlar üretebilme özelliğini sorduğumuz Furkan, “Alt yapılardan beri sürekli skor beklenen bir oyuncu oldum ve buna alıştım. Bazen ilk yarıda 2 top kullanıyorum ama 2. yarıda 5 dakika içinde 10 sayı atmış olabilirim. Belki beni de ben yapan budur. Ama bu yazdan itibaren daha farklı bir Furkan izleyeceksiniz diyebilirim. Artık savunma ve hücumda daha domine olabileceğimi söyleyebilirim” yanıtını verdi.

‘Kendimizi sınırlamayalım’

NBA’deki imzanın ardından ayağının tozuyla milli takım kampına katılan Furkan Korkmaz, Çin’deki hedeflerini de açıkladı.

Yıldız basketbolcu, “Genç bir ekibiz. Her maçı tek tek düşünüp ona göre hareket etmeliyiz. Hedef koyarsak o bizi sınırlayabilir. Kendimizi sınırlamak yerine ay-yıldızlı formanın hakkını vermeye çalışmalıyız. Milli Takım’da bulunmayı seviyorum ve inşallah bizlere güvenenleri mahcup etmeyeceğiz. Öncelikle başarı sayılabilecek derece Olimpiyat vizesi almak olur, umarım daha da iyi işler yaparız” dedi.

Kendisinden ve Cedi’den ekstra beklentiler olacağını ve bunun baskı yaratıp yaratmayacağı konusunda ise Furkan, şunları söyledi: “Sakatlıktan çıkınca ya da yeni bir kontrat imzalayınca da o baskı oluyor. Burada da evet bir baskı, beklenti olacak mutlaka. O sahaya çıkan her oyuncu bir şeyler beklendiği için çıkıyor ama ben bunun bizi olumsuz etkileyeceğini düşünmüyorum. Hepimizin performansı çok önemli.”

'Teşekkürler Fenerbahçe'

Transfer döneminde Fenerbahçe Beko ile de adı anılan Furkan, “Sosyal medyadan çok sayıda mesaj aldım. ‘Come to Furkan’ diye yazdı Fenerbahçe taraftarı. Hatta akraba ve arkadaşlarımın yanında olan Fenerbahçeliler de onların aracılığı ile arayıp, sarı-lacivertli formayı giymemi istediklerini belirttiler. Bu beni çok mutlu etti. Türkiye’nin en büyük kulüplerinden birinin taraftarının bu sevgi ve ilgisi, onlardan her dakika mesajlar almak gurur vericiydi. Kendilerine sizin aracılığınızla teşekkür ediyorum. Ama ben yola NBA’de devam etmeyi gerçekten istiyorum” ifadelerini kullandı.

'Bu alışkanlık'

Zaman zaman erken top kullandığının düşünüldüğünü hatırlatlattığımız genç yetenek, “İnsanlar sizden hemen bir şeyler bekliyor. Siz de kendinizi hemen işin içine sokmak istiyorsunuz. Özellikle NBA kısmında belki 4 dakikalık bir rotasyon süresi oluyor ve orada kalıcı şeyler yapmanız gerekiyor. NBA’e gittikten sonra biraz oradaki basketbola ayak uydurduk. Gelip top çevirip bir şey üretelim yerine önce potayı zorlayı düşünüyoruz. Bu oranın bize kattığı bir alışkanlık” diye konuştu.

'Bizim için iyi haberler'

Dünya Kupası’nın ilk turunda aynı grupta yer alacağımız ABD kadrosuna çağrılan önemli yıldızların tek tek aflarını istemesiyle ilgili de konuşan Furkan, “6-7 oyuncu takımdan çıktı, sonradan çağrılanlar da gelmiyor. İlginç bir durum oluştu orada. Bizim için tabii ki iyi haberler bunlar. Büyük oyuncuları orada görmemek bize artı getirecektir” dedi.