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HaberlerBasaksehir Haberleri Farklı tarife zamanı
26.11.2020 - 07:00 |

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Manchester United’a 4-1 mağlup olan Başakşehir için sıradaki Leipzig maçının önemi ikiye katlandı. Üçüncülük için direkt rakibi olan Alman takımını sıralamada geçebilmesi için turuncu-lacivertlilere galibiyet kadar farklı bir skor da gerekecek.

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Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda haftayı mağlubiyetle kapayan Başakşehir, son iki haftaya önemli bir dezavantajla girdi. Manchester United deplasmanında aldığı 4-1’lik farklı yenilgi ile gruptan çıkmayı zora sokan turuncu-lacivertliler, grubu üçüncü sırada bitirip yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etmek için de elini zayıflattı.

Başakşehir’in İngiltere deplasmanında kaybettiği üç puan kadar yediği dört gol de önemli bir kayıp oldu. İstanbul ekibi için gerçekçi hedef olarak görülen üçüncülük için averaj hesapları daha büyük önem kazanacak. Zira Başakşehir için önemi daha da büyüyen sıradaki Leipzig maçı, bu sıralamadaki rakibine karşı vereceği mücadele anlamına geliyor.

İstanbul’daki rakibini mutlaka mağlup etmesi gereken temsilcimiz, aynı zamanda ilk maçta iki farklı yenildiği rakibinden ikili averajdaki üstünlüğü de almak zorunda. Galibiyet durumunda Alman ekibiyle puanları eşitleyecek olan Başakşehir’in, son haftaya Leipzig’in üzerinde girmek için en az üç farklı bir skor bulması gerekecek. Bu durumda İstanbul ekibinin son hafta PSG, rakibinin M.United ile oynayacağı maçlarda baskı Almanların üzerinde olacak, gruptan çıkma iddiası bile bu son maçlara taşınabilecek.

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Başakşehir'in Avrupa İlkleri

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