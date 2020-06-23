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HaberlerBeşiktaş Haberleri Fatih Aksoy, Beşiktaş kararını Sivasspor'a bildirdi!
23.06.2020 - 10:17 | | Ajansspor

Fatih Aksoy, Beşiktaş kararını Sivasspor'a bildirdi!

Beşiktaş'tan Sivasspor'a kiralık olarak gönderilen Fatih Aksoy, siyah-beyazlı takıma döneceğini açıkladı.

Fatih Aksoy, Beşiktaş kararını Sivasspor'a bildirdi!
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2018-2019 sezonunun devre arasında Sivasspor'a kiralanan Fatih Aksoy, Yiğidolar'da gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.

Bu sezon Sivasspor formasıyla 26 maça çıkan Aksoy, 3 asist yaptı ve mücadeleci futbolcuyla göz doldurdu.

22 yaşındaki orta sahanın Beşiktaş'a dönüp dönmek istemediğine dair çeşitli iddialar ortaya atılırken, Aksoy'un "Bana Sivasspor'da her zaman yardımcı oldu. Kendimi geliştirebilmem adına tavsiyelerini her zaman dinledim" dediği öğrenildi.

Fatih Aksoy'un teknik direktör Rıza Çalımbay'a teşekkür ederek Kara Kartal'a döneceğini ifade ettiği bildirildi.

Fatih Aksoy, Beşiktaş kararını Sivasspora bildirdi

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