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HaberlerDemir Grup Sivasspor Haberleri Fatih Aksoy: "İnşallah Beşiktaş'a hakkıyla hizmet ederim"
16.06.2020 - 00:19 |

Fatih Aksoy: "İnşallah Beşiktaş'a hakkıyla hizmet ederim"

Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Sivasspor'da Fatih Aksoy açıklamalarda bulundu.

Fatih Aksoy: "İnşallah Beşiktaş'a hakkıyla hizmet ederim"
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Sivasspor'un başarılı isimlerinden Fatih Aksoy, sezon sonunda bonservisini elinde bulunduran Beşiktaş'a dönmesi ile ilgili konuştu.

Aksoy geçen sene çok fazla oynayamadığı için geleceğine şüpheyle baktığını ancak yeniden oynayarak devam ettiği için mutlu olduğunu söyleyerek, "Geçtiğimiz sene çok fazla oynayamamıştım, geleceğim için şüpheci davranıyordum. Oynamaya başlamak beni rahatlattı. 7 maçımız var, ondan sonra Beşiktaş ile ilgili konuşmak doğru olur diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH BEŞİKTAŞ'A HAKKIYLA HİZMET EDERİM"

Fatih Aksoy, altyapısından yetiştiği ve bonservisini elinde bulunduran Beşiktaş'a yeni sezonda dönüp dönmeyeceği ile ilgili olarak ise, "7 maçta gereken hizmeti veririm ve ondan sonra da inşallah Beşiktaş'a hakkıyla hizmet ederim. sözlerini sarf etti.

Fatih Aksoy: İnşallah Beşiktaşa hakkıyla hizmet ederim

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