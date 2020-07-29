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29.07.2020 - 13:04 | | AA

Fatih Aksoy, Sivasspor'a veda etti

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı ve sözleşmesi sona eren savunma oyuncusu Fatih Aksoy, kırmızı-beyazlı ekibe veda etti.

Fatih Aksoy, Sivasspor'a veda etti
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Fatih, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, kiralık sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle 1,5 yıldır formasını terlettiği Sivasspor'dan ayrıldığını belirtti.

Hem saha içerisinde hem saha dışında iyi bir takım olup bütünlük oluşturarak Sivasspor'u ait olduğu yere getirebilme mücadelesine katkı sunmaktan gurur duyduğunu vurgulayan Fatih, mesajında, "Beni kendilerinden görerek bağrına basan Sivas halkı ve Sivasspor taraftarı başta olmak üzere başkanımıza ve yönetim kurulumuza, futbolumun yanı sıra karakteristik gelişimime de katkısı olan tüm hocalarıma, takım arkadaşlarıma ve kulüp çalışanlarına çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Fatih Aksoy, Sivasspora veda etti

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