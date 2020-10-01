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01.10.2020 - 16:12 | | Ä°STANBUL (AA)Â

Fatih Çintimar'dan BeÅŸiktaÅŸ Kulübüne ziyaret

TÃ¼rkiye Atletizm Federasyonu (TAF) BaÅŸkanÄ± Fatih Ã‡intimar, BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼nÃ¼ ziyaret etti.

Fatih Çintimar'dan BeÅŸiktaÅŸ Kulübüne ziyaret
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Siyah-beyazlÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, asbaÅŸkan, finansman ve amatÃ¶r ÅŸubelerden sorumlu yÃ¶netim kurulu Ã¼yesi Fatih Hakan AvÅŸar ile pazarlama ve iÅŸ geliÅŸtirmeden sorumlu yÃ¶netim kurulu Ã¼yesi Enis Ulusoy, Vodafone Parkâ€™ta Ã‡intimar'Ä± aÄŸÄ±rladÄ±.

Ziyarette, BeÅŸiktaÅŸ Atletizm TakÄ±mÄ± Åžube Sorumlusu Ã–mer Aras ile antrenÃ¶r ve sporcular da yer aldÄ±.

Fatih Ã‡intimar, BeÅŸiktaÅŸlÄ± sporcularÄ±n ulusal ve uluslararasÄ± yarÄ±ÅŸmalarda baÅŸarÄ±lar elde etmesinden dolayÄ± AvÅŸar'a ve sporculara tebriklerini iletti.

Fatih Ã‡intimardan BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ne ziyaret

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