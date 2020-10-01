Siyah-beyazlÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, asbaÅŸkan, finansman ve amatÃ¶r ÅŸubelerden sorumlu yÃ¶netim kurulu Ã¼yesi Fatih Hakan AvÅŸar ile pazarlama ve iÅŸ geliÅŸtirmeden sorumlu yÃ¶netim kurulu Ã¼yesi Enis Ulusoy, Vodafone Parkâ€™ta Ã‡intimar'Ä± aÄŸÄ±rladÄ±.

Ziyarette, BeÅŸiktaÅŸ Atletizm TakÄ±mÄ± Åžube Sorumlusu Ã–mer Aras ile antrenÃ¶r ve sporcular da yer aldÄ±.

Fatih Ã‡intimar, BeÅŸiktaÅŸlÄ± sporcularÄ±n ulusal ve uluslararasÄ± yarÄ±ÅŸmalarda baÅŸarÄ±lar elde etmesinden dolayÄ± AvÅŸar'a ve sporculara tebriklerini iletti.